8 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 81 il, KKTC'nin Lefkoşa ve Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapılacak.

(10.15)

2- Türkiye, ikinci astronotunu uzaya gönderiyor

- Astronot Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma görevi için "VSS Unity" adlı uzay aracıyla ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesisinden uzaya gönderilecek.

(New Mexico/17.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ve Ege Belediyeler Birliğini ziyaret edecek.

(İzmir/13.00/14.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM 31. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEZMAKSAN Fabrika Açılış Töreni'ne, astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzay misyonu dolayısıyla TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenecek etkinliğe iştirak edecek.

(Sivas/09.00/Kocaeli/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi ve Güney Çevre Yolu şantiyeleri ile Trabzon Havalimanı'nda incelemelerde ve açıklamalarda bulunacak, Yıldızlar 2024 Yılı Faroz 1. Geleneksel Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Kupa Töreni'ne katılacak.

(Trabzon/10.30-19.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde "Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" yapılacak.

(İstanbul)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde üçüncü maçını İran ile yapacak.

(Fukuoka/06.00)

2- Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu Ülker Stadı'nda başlayacak. Kongrenin ilk günü mali genel kurul gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

3- Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası, Fransa'da tamamlanacak. Final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaşacak.

(Evian-les-Bains/18.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 6. Kültür Festivali'ne İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

6- Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da devam edecek.

(Roma/10.00)