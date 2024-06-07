8 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

TCMB Başkanı Karahan: Aylık enflasyon önemli ölçüde yavaşladı
TCMB Başkanı Karahan: Aylık enflasyon önemli ölçüde yavaşladı
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu
Sağlık Bakanı Koca: Randevu sadakati her geçen gün artıyor
Sağlık Bakanı Koca: Randevu sadakati her geçen gün artıyor
Mayısta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Mayısta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Şirketler için KKM'de vergi avantajı kalkıyor
Şirketler için KKM'de vergi avantajı kalkıyor
Bakan Tekin: Eğitim süremiz kısa ama müfredatımız OECD ülkelerinin iki katı
Bakan Tekin: Eğitim süremiz kısa ama müfredatımız OECD ülkelerinin iki katı
İkinci astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı
İkinci astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı
Osman Kavala, Bakanlıktan 'kanun yararına bozma' istedi
Osman Kavala, Bakanlıktan 'kanun yararına bozma' istedi
'Milli Eğitim Akademisi kurulması kanun hazırlıklarını tamamladık'
'Milli Eğitim Akademisi kurulması kanun hazırlıklarını tamamladık'
'Öğretmen öğrenciyi sıcak su serperek yaraladı' iddiasına inceleme
'Öğretmen öğrenciyi sıcak su serperek yaraladı' iddiasına inceleme
TCMB döviz serbest hesaplara ödenen faizi indirdi
TCMB döviz serbest hesaplara ödenen faizi indirdi
Emekliye verilen ikramiyenin 4'de 1'i Maliye'nin bir arsa satışından geldi
Emekliye verilen ikramiyenin 4'de 1'i Maliye'nin bir arsa satışından geldi
CHP lideri Özel'den Erdoğan'a 5 maddelik dosya
CHP lideri Özel'den Erdoğan'a 5 maddelik dosya
Okul inşaatında çökme: İşçiler beton kalıbın altında kaldı
Okul inşaatında çökme: İşçiler beton kalıbın altında kaldı
AYM'nin iptal kararına Bakan Tunç'tan açıklama
AYM'nin iptal kararına Bakan Tunç'tan açıklama
Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye alınacak
Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye alınacak
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
10 soruda hac ile ilgili merak edilenler
10 soruda hac ile ilgili merak edilenler
Araç muayenede kredi kartı farkına ilişkin resmi açıklama geldi
Araç muayenede kredi kartı farkına ilişkin resmi açıklama geldi
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 'YKS'de gürültü uyarısı
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 'YKS'de gürültü uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Boş 600 bin daire sisteme girsin, kiralar düşsün
Boş 600 bin daire sisteme girsin, kiralar düşsün
AK Parti'de 'kongre' çıkmazı!
AK Parti'de 'kongre' çıkmazı!
AK Parti, Türkiye'nin fotoğrafını çekecek! İkinci reform dalgası geliyor
AK Parti, Türkiye'nin fotoğrafını çekecek! İkinci reform dalgası geliyor
YKS hafta sonu yapılacak
YKS hafta sonu yapılacak
DDK Başkanı Arıncı Takasbank Genel müdürlüğüne atandı
DDK Başkanı Arıncı Takasbank Genel müdürlüğüne atandı
ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
Ankara için sağanak uyarısı
Ankara için sağanak uyarısı
Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu
Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu
Yılmaz: Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede
Yılmaz: Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede
Ana sayfaHaberler Siyasi

8 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

8 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 23:59, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 00:02
Yazdır
8 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 81 il, KKTC'nin Lefkoşa ve Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapılacak.

(10.15)

2- Türkiye, ikinci astronotunu uzaya gönderiyor

- Astronot Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma görevi için "VSS Unity" adlı uzay aracıyla ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesisinden uzaya gönderilecek.

(New Mexico/17.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ve Ege Belediyeler Birliğini ziyaret edecek.

(İzmir/13.00/14.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM 31. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEZMAKSAN Fabrika Açılış Töreni'ne, astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzay misyonu dolayısıyla TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenecek etkinliğe iştirak edecek.

(Sivas/09.00/Kocaeli/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi ve Güney Çevre Yolu şantiyeleri ile Trabzon Havalimanı'nda incelemelerde ve açıklamalarda bulunacak, Yıldızlar 2024 Yılı Faroz 1. Geleneksel Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Kupa Töreni'ne katılacak.

(Trabzon/10.30-19.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde "Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" yapılacak.

(İstanbul)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde üçüncü maçını İran ile yapacak.

(Fukuoka/06.00)

2- Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu Ülker Stadı'nda başlayacak. Kongrenin ilk günü mali genel kurul gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

3- Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası, Fransa'da tamamlanacak. Final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaşacak.

(Evian-les-Bains/18.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 6. Kültür Festivali'ne İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

6- Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da devam edecek.

(Roma/10.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber