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Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Kamuda çalışan işçilere 2024 yılı ikramiye ödemeleri 14 Haziran ve 13 Aralık'ta iki taksit halinde yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 07:30, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 07:16
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Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine 2024 yılı tediye ödemelerinin 14 Haziran ve 13 Aralık tarihlerinde 2 taksit olarak yapılması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek.

Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

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