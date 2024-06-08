Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un, Rize'nin ve Artvin'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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