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Randevuya sadakat yüzde 92'ye çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı Onaylı Randevu Sistemi ile randevuya gelme oranı yüzde 92'ye çıktı. Onay vermeyenlerin randevusunun otomatik olarak iptal edilmesiyle günlük ortalama 50 bin yeni randevu kapasitesi açıldı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 08:50, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 08:39
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Randevuya sadakat yüzde 92'ye çıktı

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre;

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevuların büyük kısmı vatandaşların randevuya gelmemesi veya son dakika iptalleri nedeniyle boşa gidiyordu. Bu durum Sağlık Bakanlığı hastanelerinin kapasitelerinin yaklaşık olarak yüzde 30'unun kullanılamamasına neden oluyordu. Bakanlık alınıp gelinmeyen randevuların önüne geçebilmek, randevuları etkin şekilde yönetebilmek ve kaynakları daha verimli ele alabilmek amacıyla yaklaşık bir ay önce MHRS'de "Onaylı Randevu Sistemi"ni hayata geçirdi.

50 BİN YENİ KAPASİTE

Onaylı randevu dönemi öncesinde vatandaşların randevuya sadakati yüzde 87'den yüzde 92'ye çıktı. Randevusuna geleceğini beyan etmeyenlerin randevusunun bir gün önce saat 20.00 itibarıyla otomatik olarak iptal edilmesiyle günlük ortalama 50 bin yeni randevu kapasitesi açıldı. Bu sayede vatandaşlar iptal edilen randevulardan kendilerine uygun saati seçerek muayene olmaya başladı. Sistem öncesinde talep bırakılan vatandaşlara ortalama 7 gün içerisinde randevu verilebilirken bu oran da 3 güne düştü. Böylelikle randevuların iptal edilmesinin ardından kalan boş kapasite hizmet bekleyen hastalar için değerlendirildi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Randevu tarihinden bir gün önce, saat 20.00'ye kadar kişilerin randevularına onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekiyor. Onaylamayan kişilerin randevuları iptal ediliyor. Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanıyor ancak bu kişiler sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabiliyor.

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