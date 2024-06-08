Ersun Yanal'ın yeni adresi belli oldu

Amed Sportif Faaliyetler'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Aziz Elaldı'nın İzmir'de gerçekleştirdiği ve iki gün süren görüşmeler sonucunda Ersun Yanal ile anlaşma sağlandığı, 11 Haziran'da yapılacak genel kurulun ardından Yanal ile 1 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziz Elaldı, Yanal'ın takım kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakim olduğunu aktararak, "Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal'ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal da futbolun herkesin ortak duygusu, coşkusu ve heyecanı olduğunu belirterek, "Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli." değerlendirmesinde bulundu.