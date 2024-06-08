Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 09:21, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 09:22
Handan D. idaresindeki otomobil, Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi ile Buharaevler 58. Sokak kesişiminde Onur G.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Hülya D., Erol D., Emirhan D., Bedirhan D. ve Demet G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.