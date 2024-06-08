Hakkari'de ayı saldırısı: Yüzü ve çenesi parçalandı

Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Akdoğan Van'a sevk edildi. Akdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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