Trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu

Genelgede, "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı temmuz ayı için yüzde 3,5 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

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