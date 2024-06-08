YKS'ye geç kalan adaylar için polis seferber oldu

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentte YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu.

Fırat Üniversitesi kampüs ve çevresinde adaylara sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan ekipler, sınava geç kalma riski bulunan 15 adayı sınav yerine yetiştirdi.

Bu arada, Elazığ Belediyesi de öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağladı

Samsun

Samsun'da sınava girecek olan ve sınav giriş belgesini unutan bir kız öğrenci ile sınava geç kalan bir erkek öğrenci, polisten yardım istedi.

Bunun üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şahin ve motorize ekipleri, sınav için eksik evrağını tamamladıktan sonra kız öğrenciyi sınava gireceği binaya götürdü.

Polis, sınava geç kalan öğrenciyi de hızlı ve güvenli şekilde sınava gireceği okula yetiştirdi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da adaylar, sınava girecekleri okullarda kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Görevliler, kapıların kapatılmasına sayılı dakikalar kala okul çevresinde adaylara uyarılarda bulundu. Sınav için okullara girişler, 10.00'da sona erdi.

Bazı öğrenciler okullara koşarak geldi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli Yunus ekipleri de sınav merkezine geç kalan, araç bulamayan, yanlış okula giden ve kimliğini evde unutan 10 öğrenciyi motosikletlerle sınava girecekleri yerlere ulaştırdı.

Öğrenciler, Yunus ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine zamanında yetişerek, kapıların kapanmasından önce salonlardaki yerlerine geçti.

Bingöl

Bingöl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, yeni kimlik çıkarması gereken, yanlış okula giden, eksik evrakı bulunan ya da kimliğini evde unutan öğrencileri motosikletlerle ve araçlarla sınav yerlerine ulaştırdı.

Polis ekipleri kent merkezindeki 23 üniversite adayına, sınava yetişmesi için yardım etti.

Öğrenciler, kapıların kapanmasından önce okullara ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.

Bartın

Bartın ve Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girmek için yanlış okula geldiğini ve kimliğini unuttuğunu fark eden öğrenciler, polis ekiplerince sınava yetiştirildi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi'nde sınava girecek bir öğrenci, yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Ağdacı Kampüsü'ne gitti.

Sınavın başlamasına kısa süre kala yanlış yere geldiğini anlayan öğrenciyi, motosikletli polis ekipleri sınava gireceği okula ulaştırdı.

Öte yandan polis ekipleri, kimliğini evde unutan bir öğrenciyi de sınava yetiştirdi.

Karabük

Safranbolu ilçesindeki Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nde sınava girecek bir aday, yanlışlıkla merkezdeki Demir Çelik Kampüsü'ne geldi.

Durumu fark eden öğrenciyi, motosikletli polis ekipleri sınava gireceği salona götürdü.

Polis ekipleri ayrıca kimliğini evde unutan bir öğrencinin de yardımına yetişti. Motosiklete bindirilen öğrenci, evden kimliğini aldıktan sonra sınav yerine ulaştırıldı.

Sınava yetiştirilen öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.