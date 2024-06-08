Bakan Tekin: Yepyeni bir müfredatı hayata geçirdik

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Albayrak Medya'ya ait Bilge Çocuk dergisince Eyüpsultan'daki Vialand Tema Parkı'nda düzenlenen "Uzayda Hayat" kısa hikaye yarışmasının ödül töreninde yaptığı konuşmada, sahneye çıkarken yaklaşık 10 dakika boyunca çocuklarla sohbet etme fırsatı bulduğunu söyledi.

Öğrencilerin kendisine sınavları kolay yapmalarını söylediğini aktaran Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda gelecek seneden itibaren müfredatın değişeceğini söylediğini hatırlattı.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada çocukları mutlu edecek bir şey söylediğine dikkati çekerek, "'Dünyadaki diğer ülkelerde okula giden çocuklardan biz neredeyse 2 katı fazla bilgiyi çocuklarımıza veriyorduk. Önümüzdeki seneden itibaren biz de dünyadaki diğer ülkeler gibi onlarla aynı düzeyde bilgi vereceğiz. Çocuklarımızın sırtındaki yükü hafifletiyoruz.' dedi. Bundan mutlu oldunuz mu arkadaşlar? Bundan sonra okula severek, koşarak gideceksiniz. Öğrendiğiniz her şeyi oynayarak öğreneceksiniz. Sanat ve bilim atölyelerinde her şeyi yaşayarak öğreneceksiniz. Okulda öğrendiğiniz şeyler sizin dışarıda da işinize yarayacak, dışarıda da faydalanacaksınız. Böyle bir şey yaptık. Böylece sizin biraz önce söylediğiniz şeyi biz yapmış olduk. Artık okulda, derste çok daha kolay olacak. Öğretmenlerinizle beraber yaşayarak öğreneceksiniz. Hepinize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, konusu çocuk, kitap ve eğitim olan her programa katılmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Törende Bakan Tekin, İstanbul Valisi Gül, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Programın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Tekin, Alper Gezervacı başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Albayrak Grubu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çocukları bu yarışmaya teşvik eden öğretmenlere, okul yöneticilerine, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Güzel bir etkinlik olduğunu belirten Tekin, "Bu yıl Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılı, 100 yılı geride bıraktık. Artık önümüzdeki yüzyılın planlamasını, 'Önümüzdeki yüzyılı nasıl Türkiye Yüzyılı yaparız?', onun hesabını yapmamız gereken bir dönem." dedi.

Salı günü dünyada örneği olmayan bir etkinlik yaptıklarına dikkati çeken Tekin, şöyle devam etti:

"Cumhuriyete Doğru' isimli bir tiyatro oyunumuz var. Senaryosunda doğrudan emeğimin olduğu, yaklaşık 4,5-5 yıllık bir hazırlık süreci olan bir oyun... Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda, 30 binin üzerinde izleyici, dünyada örneği yok. 30 bin kişi İstiklal Marşımızın kabul edildiği sahnede, İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ayakta söyledi. Bu coşku güzel bir coşku. Ayrıca bu yılla ilgili olarak biz bazı yeni uygulamalar başlattık. Güz yarıyılının sonunda bir hafta pilot uygulamayla başladık. Bu önümüzdeki haftayı yine aynı şekilde değerlendireceğiz. Yıl boyunca çocuklarımızın eğitim-öğretim süreçlerinde aldıkları eğitim, edindikleri becerileri sergileyecekleri bir festival ortamı oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin her tarafında okullarımızda, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde, Bakanlığımızda bu etkinlikler olacak. Çocuklarımızın tamamen okuldaki bilgilerinin beceriye dönüştüğü bir süreci hep beraber izleyeceğiz. Bu bizim için çok önemli."

Bakan Tekin, sosyal etkinlikleri, değerlendirme prosedürünün içerisine aldıklarını ve bunu çok önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımız bu türden etkinliklere katıldıkları zaman okul başarılarına da pozitif etki yapsın istiyoruz." dedi.

Bu tür programlarda, müfredatta karşılığı olsun diye kazanım mantığından beceri temelli bir eğitim öğretim mantığına geçilen yeni bir usulle eğitim öğretim sürecini yönetecekleri bir dönemi başlattıklarını anlatan Tekin, "Önümüzdeki 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren beceri temelli, çocuklarımızın dünyada muadillerinin aldığı eğitimlerin aynısını alabilecekleri, aynı bilgileri, becerileri edinecekleri, edindikleri becerileri dışarıda, sosyal hayatta, gündelik hayatta kullanabilecekleri yepyeni bir müfredatı hayata geçirmiş olduk." diye konuştu.

"İnşallah Alper Gezeravcıların sayısı artar"

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin aslında konuşulan tüm süreci içerisine alan bir mantıkla hazırlandığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"İnşallah ülkemiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için hayırlı olur, Alper Gezeravcıların sayısı artar. Benzer şekilde yaptığımız kalkınma hamlelerinde dünyada örnek gösterilecek bilim insanlarının aramızdan yetişmesini, dünyada herkese örnek gösterilebilecek sosyal bilimcilerin, fen bilimcilerin çocuklarımızdan çıkmasını, entelektüellerin, yazarların, akademisyenlerin çıkmasını istiyoruz. Bu gerekçelerden hareketle başladı süreç, nihayete erdirdik. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılı çocuklarımız için, eğitim için daha güzel, daha başarılı bir eğitim öğretim yılı olur. Çok kapsamlı bir müfredat değişikliği olduğu için, her kademenin ilk sınıfı, okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren, yani eylül ayından itibaren bahsettiğim kademe başlangıçlarında uygulanmaya başlayacak inşallah."