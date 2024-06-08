Kurban satıcıları sahte paraya karşı bilgilendirildi

Mali Şube ekiplerinin kurban pazarlarında yaptıkları bilgilendirmelerin Kurban Bayramı'na kadar süreceği öğrenildi.

Satıcıları yankesicilere ve dolandırıcılara karşı uyaran ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceğini uygulamalı anlattı.

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