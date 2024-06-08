Yargıtay'dan tandır cinayeti davasında karar

Kayseri'deki tandır cinayeti davasında verilen kararlar, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi.

Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı.

Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu.

Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan, gözaltına alındı.

Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanık hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 22 Kasım 2021'de görülen 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Turhan'ı, kardeşi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Bedirhan Turhan'a ise 2 kişiyi öldürmekten 2 müebbet hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

DOSYA TEMYİZ EDİLDİ

Taraf avukatları, yerel mahkeme ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti.

Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.