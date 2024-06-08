Ankara'da sağanak sele döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.

Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu.

Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde de kısa süreli dolu etkili oldu.

Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı.