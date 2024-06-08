'2024 sonuna kadar 377 milyar dolar ihracat hedefimizi başaracağız'

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen "TİM 31. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, etkinlikteki konuşmasında ihracatçıların Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederek, ihracatçıların özverili çalışmaları ve bitmek bilmeyen azmi sayesinde, Türkiye'nin dünya sahnesinde güçlü bir konuma geldiğini söyledi.

İhracatçıların, sadece sattıkları ürün ve sunduğu hizmetleri değil, aynı zamanda Türkiye'nin adını, kültürünü ve değerlerini de dünyaya tanıttığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Üretimden lojistiğe, satıştan müşteri ilişkilerine kadar ihracatın her aşamasında gösterdiğiniz titizlik ve uzmanlık, başlı başına ülkemiz için iftihar vesilesidir. Ticaret Bakanlığı olarak, 'Sürdürülebilir İhracat Artışı ve Dış Ticaret Dengesi', 'Adil, Rekabetçi ve İstikrarlı Bir İç Ticaret Ortamı' ve 'Etkin, Hızlı ve Güvenli Bir Gümrük Anlayışı' ile çalışmalarımızı devam ettirmekteyz. 'Tek yol ihracat' hedefimiz doğrultusunda uyguladığımız sonuç odaklı ve somut politikalar ve aldığımız tedbirler neticesinde, her ay mal ve hizmet ihracatımızda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmaya devam ederken dış ticaret ve cari işlemler açığımızda da önemli düşüşlere şahitlik ediyoruz. "

Bolat, 2023 ihracat rakamlarında yaşanan artışa dikkati çekerek, bu rakamların ihracatta doğru yolda ilerlemenin bir nişanesi olduğunu anlattı. 2023'ün dünya ekonomisi için durgun, dünya ticareti ve ihracatı için de gerileme yılı olduğunu anımsatan Bolat, Türkiye'nin var gücü ile olumlu sonuçlar için çalıştığını söyledi.

"2026'da mal ihracatında 302 milyar doları yakalayacağız"

Günlük ihracat rakamlarında yaşanan artışa atıfta bulunan Bolat, geçen yıl haziranda günlük 2 milyar dolar ihracat rakamının da aşıldığını anlattı.

Bakan Bolat, "2024'te aylık ortalama 23,5 milyar dolar ihracatı, 2025'te de aylık ortalama 25 milyar dolar ihracatı yakaladığımızda OVP'deki hedeflerimizi tutturmuş olacağız. 2026'da mal ihracatında 302 milyar doları, hizmet ihracatında da 140 milyar doları yakalayacağız. OVP hedefleri doğrultusunda 2024 sonuna kadar 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimizi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bolat, yatırım, üretim ve ihracat zincirini ve milli ekonomiyi desteklemek adına dış ticaret politikalarını etkili şekilde uygulamaya devam ettiklerini aktardı.

Yerli sanayicileri ithalat kaynaklı haksız rekabet ve tehditlere karşı, DTÖ mevzuatına uygun bir şekilde ticaret politikası savunma araçlarıyla korumaya devam edeceklerini dile getiren Bolat, "Sadece son 1 yılda, 6 ürün grubunda 6 ülkeye karşı 11 adet 'Damping Soruşturması' ve 4 ürün grubunda 6 ülkeye karşı 8 adet 'Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma' açtık. 4 ürün grubunda 26 ülkeye karşı 51 adet 'Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Önlem' aldık. Ayrıca, 3 adet 'Korunma Önlemi Soruşturması' açtık ve 1 adet 'Korunma Önlemi'ni uygulamaya aldık." bilgisini verdi.

"En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği ile temaslarımızı yoğunlaştırdık"

Bakan Bolat, tekstil-konfeksiyon, demir-çelikten eşya, alüminyum ve elektrikli otomobil başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde ilave gümrük vergisi uyguladıkları eşya sayısını artırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türk müteşebbisin ürettiği mal ve hizmetin daha çok insana buluşabilmesi için, DTÖ, OECD, G20, İSEDAK, TDT, DTİK gibi çok taraflı platformlarda gerçekleştirilen etkinliklerde ülkemizin küresel düzeydeki etkinliğini artırmak ve oyun kurucu pozisyonunu pekiştirmek için yoğun çalışma içindeyiz. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK-JETCO) toplantılarında da her ülke ile bu faaliyetlerimizi tamamlamaya ve güçlendirmeye gayret ediyoruz."

"23 Serbest Ticaret Anlaşması ve 4 Tercihli Ticaret Anlaşması ile dünyada en yaygın ticaret anlaşması ağına sahip ilk 10 ülke arasındayız, böylece ihracatçılarımıza yeni pazar imkanları sağlamaya gayret ediyoruz." diyen Bolat, şunlara vurgu yaptı:

"En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) ile temaslarımızı yoğunlaştırdık. AB Komisyonu ile geçen ay Yüksek Düzeyli Ticaret Komitesi kurmaya karar verdik. Bütün gündem maddelerimizi burada ele alacağız. İlk toplantımızı 8 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştireceğiz. AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine uygun bir zemin hazırlamak, yeşil ve dijital dönüşüm kapsamındaki diyaloğu derinleştirmek amacıyla, 18 adet üst düzey, 15 adet teknik toplantı gerçekleştirdik."

"Mal ve hizmet ihracatı desteklerimizi bu yıl iki katına 21,5 milyar TL'ye yükselttik"

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçıların yeni pazarlar edinmelerine, bu pazarlarda güçlenmelerine, katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirmelerine yönelik önemli destekler verdiklerine işaret ederek, "Nitekim 2023 yılında 11,7 milyar TL olan mal ve hizmet ihracatı desteklerimizi bu yıl iki katına 21,5 milyar TL'ye yükselttik." dedi.

Türk malının yeni pazarlara tanıtılması ve tüketiciye ulaştırılması için fuarlar, ticaret ve alım heyetleri kapsamında son bir yılda, 1500'ün üzerinde yurt dışı fuara ve 51 adet yurt içi fuara katılmayı destek kapsamına aldıklarını bildiren Bolat, " 33 adet genel nitelikli ticaret heyeti, 146 adet sektörel nitelikli ticaret heyeti, 22 adet genel nitelikli alım heyeti, 9 adet özel nitelikli ve 23 adet sektörel nitelikli alım heyeti gerçekleştirdik. Bütün bunları TİM ailesi ile gerçekleştiriyoruz. İhracatçılarımızın rekabetçiliklerinin artırılması, AR-GE ve inovasyon bilincinin oluşturulması, markalaşma ve tasarım kültürünün oluşturulması amacıyla da önemli destekler sunuyoruz." yorumunu yaptı.

Bakan Bolat sözlerini şöyle tamamladı:

"Son bir yılda, 23 şirketin 25 markası Turquality, 25 şirketin 25 markası ise Marka Destek Programında olmak üzere 48 şirketin 50 markasını destek kapsamına aldık. Bunların yanı sıra, '2028 İhracat Vizyonu'muz kapsamında, 41 farklı sektör ve ürün grubuna yönelik tanıtım ve pazarlama kampanyası başlattık. Diğer taraftan, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerini yakından takip ederek, 'Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Destek Mekanizmasını hayata geçirdik. E-ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Geçen yıl yürürlüğe giren güçlü e-ihracat destek paketimizle 130 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirdik. Hizmet ihracatı noktasında ise yurt dışına sunulan muhtelif hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkardık. İhracatçılarımızın finansmana ulaşması noktasında, başta reeskont kredisi günlük limit artışı, sermayesi güçlendirilen Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) olmak üzere diğer tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonla çalışıyoruz."