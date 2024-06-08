Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Türkoğlu Kemal Beyazıt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, M.G'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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