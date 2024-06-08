Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, Sayın Başbakan'a, Danimarka hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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