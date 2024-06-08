Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik başkent Kopenhag'da düzenlenen saldırıyı kınadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 17:17, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 17:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, Sayın Başbakan'a, Danimarka hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.