İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

İzmir'de orman yangını çıktı.

Yangın saat 15.13'te Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.