Çanakkale'de tarım arazisi yandı; 100 dönüm zarar gördü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürülürken, 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 19:31, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 19:35
Bayramiç ilçesi Yahşieli köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Biçerdöver'den çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Yangın havdan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 1,5 saatte söndürülürken toplam 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.