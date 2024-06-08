Denizli'de YKS'ye geç kalan öğrencileri okullara polis yetiştirdi
Denizli'de Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavını geç kalan ve kimliklerini kaybeden öğrencilere polis ekipleri yardım etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 19:59, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 20:00
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte sınav öncesi kimliklerini kaybeden ya da unutan 4, sınava geç kalan 2 öğrenci Yunus polislerinden yardım istedi.
Yunus ekipleri, 4 öğrenciyi sınava girecekleri okullardan alarak İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürerek belge çıkarttırmalarına ve tekrar sınava girmelerine yardımcı oldu.
Ekipler, geç kalan 2 öğrenciyi de motosikletle sınav merkezine yetiştirdi.