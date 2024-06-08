Denizli'de YKS'ye geç kalan öğrencileri okullara polis yetiştirdi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte sınav öncesi kimliklerini kaybeden ya da unutan 4, sınava geç kalan 2 öğrenci Yunus polislerinden yardım istedi.

Yunus ekipleri, 4 öğrenciyi sınava girecekleri okullardan alarak İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürerek belge çıkarttırmalarına ve tekrar sınava girmelerine yardımcı oldu.

Ekipler, geç kalan 2 öğrenciyi de motosikletle sınav merkezine yetiştirdi.