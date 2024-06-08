Bahçeli, Ankara'da açılış törenine katıldı

Açılış törenine, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Yaşar Yıldırım ile Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldı.

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'ndeki binanın açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra galeriyi gezen Devlet Bahçeli, 1950 model bir otomobili inceledi.

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