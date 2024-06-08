Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayına çıkacaklar
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti. Yıldırım, "Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 20:33, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 20:52
Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.