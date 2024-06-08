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Seferihisar'daki 'şap' şüphesi asılsız çıktı

İzmir Valiliği, Seferihisar ilçesinin Turgutlu Mahallesi'ndeki bir damda bulunan büyükbaş hayvandan alınan numunelerde şap virüsüne rastlanmadığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 22:16, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 22:17
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Seferihisar'daki 'şap' şüphesi asılsız çıktı

Seferihisar'ın Turgutlu Mahallesi'nde bulunan bir damda, büyükbaşlardan şap virüsü şüphesiyle numune alındı. Ayrıca 10 kilometreyi kapsayan, Seferihisar'ın komşu ilçesi Urla'nın da bazı yerlerini kapsayacak şekilde bölge kordona alındı. İzmir Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, yapılan tahlil sonucu şap hastalığına rastlanılmadığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"31 Mayıs 2024 tarihinde Seferihisar ilçesi Turgut Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde Serbest Veteriner Hekim tarafından şap hastalığı şüphesiyle Seferihisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze sözlü yapılan ihbar üzerine işletmeye gidilerek ihbar konusu hayvandan numune alınmış, analiz yapılmak üzere Şap Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. İlçe Komisyon Kararı alınarak, tedbir amaçlı analiz sonucu çıkana kadar hastalık şüphesi olan çiftliğin 10 kilometre çapındaki bölge kordona alınmıştır. Kordon sürecinde tüm gerekli idari ve fenni tedbirler alınarak, bölgedeki tüm işletmeler dezenfekte edilmiştir. 2024 Ocak ayından itibaren Seferihisar ilçemizdeki büyükbaş hayvanlarımızın aşılanma oranı yüzde 95'tir. 3 Haziran 2024'te Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nden gelen analiz sonucuna göre, şüpheli hayvanda şap virüsü tespit edilmemiştir. Şüphenin ortadan kalkması üzerine ilçe komisyonunca kordon uygulaması sonlandırılmıştır. Vatandaşlarımızın asılsız haberleri dikkate almayarak; Kurban Bayramı öncesi Bakanlığımızca izinlendirilmiş ve Resmi Veteriner Hekimlerimizce takibi, denetimi yapılan hayvan pazarlardan güvenle kurbanlıklarını alabileceklerini kamuoyunun bilgisine sunarız."

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