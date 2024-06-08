Adana'da orman yangını
Adana'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 22:49, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 22:50
Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde orman yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangınla mücadele devam ediyor
Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin yangınla mücadelesi devam ediyor.