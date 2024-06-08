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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan BMGK'ya 'acil toplantı' çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 210 sivilin ölümüne yol açan saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplantı çağrısı yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 23:03, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 23:05
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan BMGK'ya 'acil toplantı' çağrısı

İsrail tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırılarına devam ediyor.

Bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresinde bugün düzenlediği yoğun saldırılar 210 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplantı çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada, "Başkan Abbas, BMGK'nın acil bir oturum düzenlemesi için Arap ve uluslararası paydaşlarla yoğun diplomatik çabalar yürütüyor. Amaç, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığını ele almak ve İsrail işgalini, acil ateşkes çağrısında bulunanlar da dahil olmak üzere uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamaktır" denildi.

"KAN GÖLÜ DERHAL SONA ERMELİDİR"

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik politikaları Yüksek Komiseri Josep Borrell yaptığı açıklamada, saldırıyı "en güçlü şekilde kınadığını belirtti. Ateşkes çağrısını yineleyen Borrell, "Kan gölü derhal sona ermelidir" dedi. Borrell, ABD Başkanı Joe Biden'in sunduğu ateşkes planının "kalıcı bir ateşkes ve ölümlerin sona ermesi için ileriye dönük bir yol olduğunu" ifade etti.

"İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARI ULUSLARARASI ORGANLARIN EYLEMSİZLİĞİNİN BİR SONUCU"

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıdan dünya hükümetlerinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin "eylemsizliği" sorumlu tutuldu.

Açıklamada, "Bu korkunç ve şok edici suçlar İsrail'in 8 ay boyunca işlediği savaş suçları ile ihlalleri karşısında hükümetlerin ve BMGK da dahil olmak üzere sorumlu uluslararası organların eylemsizliğinin bir sonucudur" ifadeleri yer aldı.

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