Ankara'da sağanak etkili oldu: Ayaş yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

Ayaş yolunda öğleden sonra etkisini artıran sağanak sebebiyle biriken suyun tahliyesi için ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yolun her iki yönü kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.

Yolda su tahliye çalışması sürüyor.

Mahsur kalan bazı vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı

Başkentte öğleden sonra yoğunlaşan sağanak sebebiyle özellikle Sincan ilçesi ile Ayaş yolunun birçok kesiminde su baskınları meydana geldi.

Yolda biriken suda kalan çok sayıda araç, ekipler ve vatandaşların çabalarıyla bulunduğu yerden çekildi. Bazı vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak kepçelerle yol kenarına alındı. Sağanak nedeniyle arıza yapan ve yolda kalan araçlar ise çekicilere yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yolda biriken suyu tahliye etmek amacıyla tıkalı olan mazgalları açmaya çalışıyor. Bu nedenle Ayaş yolunda hala araç geçişine izin verilmiyor.

Bu arada yoğun yağış nedeniyle tavanına kadar suyla dolan Sincan Törekent Metrosu'nun girişine getirilen motopomplarla suyun tahliyesine çalışılıyor. Bu nedenle kent genelinde bazı noktalarda metro ulaşımı sağlanamıyor.

Sağanak sırasında eşi ve çocuğu araçta mahsur kalan Naci Efe, "Ben sonradan geldim. Eşim, 'oğlumla suda kaldık' diye aradı. Mağdur kalmışlar, geldik ama Büyükşehir'in hiçbir arabası yok, yapılan hiçbir şey yok. Oğlumla eşim araba da mağdur, bekliyoruz işte 2-2,5 saattir, başka da yapacak bir şey yok, her şey ortada işte." diye konuştu.

Dolmuş şoförü Meftun Körlü, sağanak nedeniyle bir süre araçta mahsur kaldıklarını söyledi.

Körlü, "Yağmurun çok yağmasından dolayı durmak zorunda kaldık. Aracımızda yaklaşık 18-19 yolcumuz vardı. Kepçelerin yardımıyla hepsini tahliye ettik. Önemli olan yolcularımızın can güvenliğiydi. Yaklaşık 2-2,5 saat oldu bu şekilde bekliyoruz. Yapacak bir şey yok mecbur, gemiyi en son kaptan terk eder." dedi.

Metro seferleri durduruldu

Metro girişlerini su basması nedeniyle de metro seferleri durduruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yağış sonucu bazı metro istasyonlarında su seviyesinin normal değerlerin üzerine çıktığı belirtilerek, su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çalışmalar sonuçlanana kadar, OSB-GOP-Fatih-Harikalar Diyarı-Devlet Mah. istasyonları arasında hizmet verilemeyeceği aktarılan açıklamada, "Bu güzergahta ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacak, metro seferlerimiz de Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecektir. Yaşadığımız olağandışı koşullar altında gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

En çok yağış metrekareye 38,34 kilogramla Sincan'a düştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, saat 17.00 itibarıyla 6 saatte Ankara'da metrekare başına en fazla yağış, 38,34 kilogramla Sincan ilçesinde düştü.

Başkentin diğer ilçelerinde metrekare başına yağış miktarları şöyle:

"Bala Sofular kırsal mahallesi 23,95 kilogram, Güdül 21,6 kilogram, Kızılcahamam Yıldırım Orman Sahası 19,74 kilogram, Keçiören Bağlum 19,7 kilogram, Haymana 15,2 kilogram, Keçiören 9. Bölge 15,17 kilogram, Keçiören ilçe merkezi 14,79 kilogram, Altındağ-Gençlik Parkı 14,53 kilogram, Etimesgut 11,81 kilogram, Gölbaşı Ahiboz kırsal mahallesi 11,43 kilogram, Yenimahalle 9,42 kilogram, Haymana Yenice beldesi 8,8 kilogram, Devecipınar kırsal mahallesi 7,07 kilogram, Gölbaşı Yağlıpınar kırsal mahallesi 6,95 kilogram, Çamlıdere-Orman İşletme Müdürlüğü 6 kilogram, Kızılcahamam 4,18 kilogram, Ayaş ilçesi 3,4 kilogram, Polatlı 2,6 kilogram, Çankaya TBMM 2,5 kilogram, Pursaklar 2,24 kilogram, Kızılcahamam Güven beldesi 1,75 kilogram, Sincan Temelli 0,92 kilogram."

Kent genelinde yağışın gece geç saatlere kadar aralıklarla devam edeceği ve yarından itibaren yağış beklenmediği öğrenildi.

Öte yandan, Ankara'da salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.