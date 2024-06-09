Sanayiciye müjde! İsçi ihtiyacı Sivaslı robot ile bitecek

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre; Talaşlı imalat sanayinin Türkiye'deki öncü firmalarından Tezmaksan, Sivas'ta iki yıl önce temelini attığı fabrikada robot üretimine başladı. 15 milyon avro yatırımla Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen fabrika kendi alanında Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise beşinci olma özelliğini taşıyor. Endüstri 4.0 ve karanlık fabrika konseptine uygun şekilde tasarlan tesiste yılda 300 adet CubeBOX robot üretimi gerçekleştirecek. Yüzde 80'in üzerinde otomasyonla 24 saat aralıksız üretim yapılabilen Tezmaksan yerli robotlarla sanayinin ara eleman sorununa da çözüm olmayı hedefliyor.

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, endüstriyel robotların katma değerli ve nitelikli üretimin anahtarı haline geldiğine dikkat çekerek, "Türkiye'de endüstriyel robot alanında lider teknoloji girişimlerini ortaya çıkaracağız. Bu alanda teknoloji girişimleriyle, üretim altyapısıyla dünyada söz sahibi olacağız. Artık ileri robotik teknolojilerine yatırım yapan ülkeler, iş gücü maliyetlerini azaltarak ve verimliliği artırarak daha yüksek ve katma değer odaklı ekonomik büyümeyi başarıyor" dedi.

ENDÜSTRİYEL ROBOT ÜRETİMİNE 5,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi ile yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör teknolojileri gibi alanlarda araştırma ve geliştirme kültürünü teşvik ettiklerini belirterek şöyle devam etti: "Aynı zamanda bu yatırımlar, ülkelerin savunma sanayi başta olmak üzere pek çok kritik teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak için anahtar rol üstleniyor. Dünyada 10 bin çalışan başına 151 robot düşerken bazı ülkelerde bu rakam halihazırda 300'ün üzerinde. Özellikle yapay zeka, makine öğrenmesi, dijital ikiz, insansı robotlar gibi yenilikçi teknolojilerle insan robot etkileşimini artıracak yenilikçi uygulamalarla endüstriyel robot pazarının büyümesi devam edecek. 'Milli teknoloji, güçlü sanayi' vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunması için endüstriyel robot teknolojilerinde yetkinliklerimizi daha ileriye taşımak, bizim için stratejik önemde. Bu bilinçle son 22 yılda yatırım teşvik sistemimizle endüstriyel robot imalatı alanında 5,5 milyar lira tutarında 72 yatırımın önünü açtık. Yüksek teknoloji alanlarında AR-GE'den seri üretime uçtan uca destek sunduğumuz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile robot teknolojileri ve otomasyon sistemleri alanlarında 9 yatırımı destekliyoruz."

Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında endüstriyel robot alanında 962 proje, 1.613 bilim insanı ve gence 3,3 milyar lira destek verdiklerini bildirdi.

YENİ İŞÇİLER ROBOT OLACAK

Tezmaksan Grup CEO'su Hakan Aydoğdu da şu ana kadar 15 milyon avro yatırımın 2,5 milyon avroluk kısmını gerçekleştirdiklerini söyledi. Aydoğdu, "Halihazırda 14 bin 450 metrekare alanda üretim yaparken, 20 bin metrekarelik alanın ise inşası devam ediyor. Sonraki yıllar için büyüme proje alanımız ise 19 bin 300 metrekareden oluşuyor. Ekim ayından bu yana seri üretimle birlikte toplam 70 adet CubeBOX'ı imal ettik ve kapasite artışıyla birlikte bunu yıl sonuna kadar 150 adete çıkarma hedefimiz bulunuyor. Önümüzdeki yıldan itibaren ise tek vardiya düzeninde yıllık 300 adet CubeBOX üretmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Aydoğdu sanayide yaşanan ara eleman sıkıntısına da değinerek, "Robotlar ile üreticilerin eleman sorununa da çözüm olacağız" ifadelerini kullandı.

38 ÜLKEYE İHRACAT

Yerli üretim robotlarını, Türkiye'nin yanı sıra 38 ülkeye ihraç ettiklerini dile getiren Hakan Aydoğdu, "Daha çok, savunma ve uçak sanayine yönelik üretim yapıyoruz. Fabrikamız ihracat odaklı. Şu an 4 kıtada 38 ülkede bayiliklerimiz mevcutken bu yılın sonundaki hedefimiz, bu ağa 4 ülke daha eklemek. Asya'da Hindistan en büyük pazarımız. ABD'ye de açılıyoruz. Hedefimiz, yüksek teknoloji ürünlerimizle katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam edip 2030 yılında 100 milyon avroluk ciroya ulaşmak" dedi.