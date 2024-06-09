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Bakan Yerlikaya: 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında 2 milyon 540 bin 665 aracın denetlendiğini açıkladı. Toplam 409 bin 987 araca-sürücüye ise işlem yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 08:44, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 08:37
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Bakan Yerlikaya: 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 114 bin 82, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 684, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 872, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 620 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı.

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