Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Van ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, otobüsün yedek şoförü olan 44 yaşındaki Kenan Abi ile yolcu Halim Zorlu hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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