Yaşlı ve engellilerin haziran aylıkları hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal hayata etkin katılımları ve bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlıların yanlarında olduklarını vurguladı.

Bu kapsamda, haziran ayı için yaklaşık 2,7 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.