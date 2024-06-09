Hacı adayları Türk hekimlerine emanet

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Mekke Hastanesi'nde tedavi gören hacı adaylarını ziyaret etti. Erbaş, hacı adaylarının sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti, çiçek verdi.

Erbaş, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Mekke'de bulunan hacı adaylarına sağlık hizmeti veren Diyanet Mekke Hastanesinde 500'ün üzerinde sağlık personelinin görev yaptığını belirtti.

Tesisin tam teşekküllü bir hastane gibi çalıştığını anlatan Erbaş, "Bu konuda da devletimizin büyüklüğünü göstermiş oluyoruz. Vatandaşlarımıza her alanda en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Erbaş, bir gazetecinin vefat eden hacı adayı sayısına ilişkin sorusu üzerine ise "Bu sabah itibarıyla 10 hacı adayımız hayatını kaybetti. Allah mekanlarını cennet eylesin." yanıtını verdi.

- En çok üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle geliyorlar

Diyanet Mekke Hastanesi, 100 yatak kapasitesi, 20 branştaki poliklinikleri, acil servisi, görüntüleme merkezi, diş merkeziyle Mekke'de hacı adaylarına sağlık hizmeti veriyor.

Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Yalçın da C tipi, bir ve ikinci basamak düzeyinde olan Diyanet Mekke Hastanesinde bu sene ilk defa çocuk polikliniği açtıklarını, hacı adaylarının çocuklarına da hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Hastanede tam otomasyon sistemine geçtiklerini, e-nabız sistemi ile entegre olunduğunu ifade eden Yalçın, kutsal topraklara giden vatandaşlarına hizmet veren ülkeler arasında bu kadar kapsamlı sağlık hizmeti sunan başka bir ülke bulunmadığını söyledi.

Arafat'ta da hacı adayları için sağlık hizmetlerinin devam edeceğini anlatan Yalçın, "Arafat'ta sahra hastanemiz var. Bu hastaneyi araç ve gereçleriyle oraya taşıyoruz." dedi.

Bir gazetecinin hacı adaylarının en fazla hangi şikayetle geldiklerini sorması üzerine Yalçın, "Kalabalıktan dolayı üst solunum yolu enfeksiyonu çok fazla. Bunun dışında hastalarımızın kronik hastalıkları zemininde gelişen hastalıkları oluyor. Bunun yanı sıra ıslak zemin ve yürüyen merdivenlerde yaşanan düşmeler sonucu da hacı adayları hastanemize başvuruyor." yanıtını verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hizmet veren Mekke ve Medine'deki hastaneler ile sağlık ocaklarında 2024 yılı hac organizasyonu kapsamında, toplam 56 bin 555 muayene gerçekleştirildiği öğrenildi.