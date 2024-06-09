YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; 3 milyon 36 bin 945 üniversite adayının başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye gölge düştü.

Telegram üzerinden yayın yapan, yurt dışı kaynaklı olduğu düşünülen bir hesap 8 Haziran'da TYT sonrası sınavda çıkan 3 soruyu, sınav biter bitmez ÖSYM'den önce paylaşmıştı.

Adaylar, soruların sınavda yer aldığını doğruladı. ÖSYM, TYT sorularını hala resmi olarak açıklamadı. Ancak, TYT'de yaşanan bu durum sınav sonrası olduğu için sınav görevlisi üçüncü şahıslar tarafından yapılmış olabileceği için çok ciddiye alınmadı.

24 SORU PAYLAŞILDI

ÖSYM sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'deki bu 3 soruyla ilgili bir açıklama yapmazken, bu kez dün gece saat 24:00 sularında yani sabah 10:15'de başlayan sınavdan 10 saat önce 2024-AYT'de çıkacağı iddia edilen 24 soru yine aynı hesap tarafından Telegram'dan paylaşıldı.

On binlerce kişi Türkçe-matematik ağırlıklı paylaşılan soruları gördü. Üstelik bir de "Sınavınız iyi geçer umarım. Ben elimden geleni yaptım sizin için" diye iyi niyet temennisinde bulunuldu.

Adaylar ve aileler, gece boyu soru paylaşılması nedeniyle huzursuz olurken ÖSYM yine bir açıklama yapmadı. Sınav, normal seyri ile 10:15'te başladı.

Yurt dışı kaynaklı olduğu düşünülen "AYK 2024 Sızdırılan Sorular" diye başlık da açılan Telegram hesabı link de yayımladı. Soru paylaşan hesap ya da hesaptaki şahıslar, adaylara, "Gençler tüm AYT sorularının soru ve cevaplarıyla birlikte sadece fiyatı 3 bin TL. Eğer sınavda başarı göstermek istiyorsan aşağıdaki linkten ulaş" diye çağrı da yaptı.

Sorular doğru olmasa bile üniversite sınavı üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldı. Ardından sorular linkte bırakılıp, para kısmı paylaşımdan çıkarıldı.

TÜM SORULARA 3 BİN TL İSTEDİ

Paylaşılan soruların, AYT'de çıkma ihtimaline karşı ekran görüntüsü saatleriyle birlikte aldık. Ancak, AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 709 adayı panikletmemek ve üniversite sınavını sabote etmek isteyenlere meydan vermemek, sınav sorusu olduğu iddia edilen soruların gerçek olmama ihtimalini dikkate alarak, sorumlu yayıncılık gereği içerikleri paylaşmadık.

İçişleri Bakanlığı'na sınav sorusu olduğu gerekçesiyle 3 bin TL para da istenen sorularla ilgili dolandırıcılık ve sızma ihtimalini bildirdik. Bakanlık, yakın takibe aldı.

GERÇEK 13:15'TE NETLEŞECEK

Öte yandan 13:15'te tüm adaylar sınavdan çıktıktan sonra gece paylaşılan soruların sınavda çıkıp çıkmadığını da adaylara ve uzman eğitimcilere kontrol ettireceğiz. Eğer bu sorular sınavda çıktıysa sınavın iptal edilmesi gerekiyor.

Çünkü bir tek matematik sorusuyla ile sıralamada 50 bin aday öne geçilebiliyor. Sorular sızmasa bile bunu yayanlar hakkında dolandırıcılıktan soruşturma açılacak. Paylaşım yapılan hesap, İçişleri Bakanlığı tarafından da takibe alındı.

YERLİKAYA'NIN BAŞDANIŞMANI AÇIKLADI: SORULAR HAVUZDAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Başdanışmanı Prof. Dr. Ergun Yolcu "Bahse konu Telegram grubunda yayınlanan ve 2024 yılı AYT soruları olduğu iddia edilen görsellerde yer alan sorularla ilgili yapılan çalışmalarda ilgili soruların ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait resmi internet sitesi soru havuzunda yer aldığı görülmüştür. İlk tespitimiz böyle olup, sınav sonrası tekrar karşılaştırılacak. Takip ediyoruz" dedi.

SORU BANKASINDA 1 MİLYON SORU VAR

ÖSYM için soru hazırlayan 10 binden fazla uzman ve soru bankasında 1 milyonun üzerinde soru var. Bu sorulardan AYT'de 120 soru sorulacak. Sayısal bölüm adayları için Matematik 40 soru, Türkçe 40 soru, Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru gelecek.

ÖSYM ve MEB'in soru bankasında olsa da Telegram hesabından yayınlanan matematik ve Türkçe sorularının 1 milyon soru içinden birden fazla isabet etme ihtimali düşük görünüyor.