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YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı. ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 233 bin 389 adayın başvurduğu YKS'nin üçüncü oturumu YDT'de adaylara 120 dakika süre verilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 16:10, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 18:00
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YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 233 bin 389 adayın başvurduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.

Üçüncü ve son oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Yabancı Dil Testine İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi olmak üzere toplam 233 bin 389 aday katılıyor.

Sınav, 1028 binada ve 11 bin 44 salonda uygulanıyor. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 görevli yer alıyor. YDT'ye 1032 engelli aday katılıyor. Sınavda, 76 okuyucu-işaretleyici görev alıyor.

Ayrıca bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesi kararlaştırıldı.

Saat 15.45'te başlayan ve Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek, süre 120 dakika olacak.

Öte yandan, Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın milli futbolcuları için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenleniyor.

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