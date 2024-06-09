Neptün'ün Ardında Şekerle Kaplı Bir Gezegen Bulundu!

Güneş Sistemi'nin en uzak noktasında, bir uzay aracı tarafından Arrokoth adlı cismin yüzeyinde şeker türlerine rastlandı.

ABD'li ve Fransız bilim insanları, küçük ve düzensiz şekilli cismi incelediklerinde, kızıl renkteki yüzeyinde glukoz ve diğer şeker türlerine rastladı.

Kuyruklu yıldızlar, Arrokoth gibi "şeker dünyalarından" erken Dünya'ya organik moleküller taşımış olabileceğinden, bu keşif yaşamın kökenine dair ipuçları taşıyor olabilir.

Arrokoth, Neptün'ün ötesinde Güneş'in etrafında dönen Kuiper Kuşağı'nın bir parçası.

İki nesnenin çarpışması sonucu oluşan bu cisim, düzleşmiş bir kar topuna benzeyen şekle sahip. Bilim insanları, bu cismin yüzeyinin sıradışı renginin sebebini açıklamak için çalışmalarını sürdürüyorlar.

2019'da ziyaret edilen Arrokoth'un yüzeyinde bol miktarda donmuş metanol bulunmuştu ve bilim insanları, bu metanolün iyonlarla etkileşime girmesi sonucu yüzeyin kızıl renk aldığını keşfetmişlerdi.

EVRİMİN BAŞLANGICI OLABİLİR?

Yapılan yeni bir çalışmada, bir ekip, metanol buzunu enerjik elektronlarla birleştirerek Arrokoth'un rengini taklit etmeye çalıştı.

Yapılan deneylerde, ışınlanmış metanol buzlarının içerisinde glukoz ve riboz gibi şekerle ilişkili bileşiklerin bulunduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar bu bulguların, erken Dünya'da yaşamın evrimi için önemli olan önbiyotik moleküllerin kaynağını oluşturabileceğini belirtiyorlar.

Bilim insanları, bu tür kimyasalların Arrokoth gibi Kuiper Kuşağı nesnelerinden Dünya'ya nasıl geldiğini anlamaya çalışıyorlar.

Kısa periyotlu kuyrukluyıldızların büyük bir kısmının Kuiper Kuşağı'ndan geldiğini belirten araştırmacılar, bu tür kuyrukluyıldızların, erken Dünya'ya şeker ve diğer organik bileşikler getirmiş olabileceğini öne sürüyorlar.

NTV- Tuğba Öztürk