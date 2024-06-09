Merve Boluğur'un YKS paylaşımı: 'Erkekler okusa da...'

2006 - 2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Acemi Cadı' dizisinde canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Merve Boluğur, YKS'ye giren öğrenciler için sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Türkiye'nin en başarılı pop şarkıcıları arasında yer alan Serdar Ortaç ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen ve nisan ayında stüdyoya gireceğini belirten ünlü oyuncu konuyla ilgili, "Hareketli, 'eller havaya' tarzında tam bir yaz şarkısı. Hep beraber çok eğleneceğiz. Serdar Ortaç çok değerli bir sanatçı. Onun yapacağı her işte yer almayı gönülden isterim zaten. Çok özel bir insan. Eminim müthiş olacak" şeklinde konuşmuştu.

Boluğur, son olarak YKS'ye giren adaylar için paylaştığı bir mesajla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"ERKEKLER OKUSA DA BİR ŞEY OLAMAZLAR ZATEN"

Boluğur, yayınladığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı: