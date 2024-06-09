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Fenerbahçe başkanını seçti

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçim sonuçlandı. Birlikte sahneye çıkan ikiliden Yıldırım, Koç'u başkan ilan etti, ardından stadyumdan ayrıldı. Gelişmelerin ardından Divan Başkanı Vefa Küçük, seçimi Koç'un kazandığını açıkladı. Böylece sarı lacivertlilerde 3. Ali Koç dönemi başladı. İşte tarihi kongreden ayrıntılar ve yansıyan kareler...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 18:23, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 20:00
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Fenerbahçe başkanını seçti

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Divan Başkanı Vefa Küçük Ali Koç'un seçimi kazandığını açıkladı.

Ali Koç ile birlikte kürsüye gelen Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık, inşallah sayın Ali Koç ve arkadaşları çizdiğimiz harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar" ifadelerini kullandı.

Tarihin en çok katılım gerçekleştirilen kongresine imza atan Fenerbahçe Kulübü'nde yeni başkanı resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Ali Koç oldu. Fenerbahçe'de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde götüren Ali Koç, tebrikleri kabul etmeye başladı. Fenerbahçe kongre üyeleri, Ali Koç'a "İnandık sana, güvendik sana, yüzümü kara çıkarma" tezahüratları yaptı.

Saat 17.00 itibariyle oy vermek için sıraya giren üyelerin de oy kullanmasına izin verildi. Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım oylarını kullandı. Her iki başkan adayı da oy verme işlemlerini tamamlamalarının ardından yoğun ilgiyle tribüne yönelerek seçimin tamamlanmasını bekledi.

Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda 27 bin civarında oy kullanıldı.

Oy verme işleminin ardından oy sayımına geçildi.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.


AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.

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Ali Koç, seçim sonuçları resmiyet kazanmadan Aziz Yıldırım'ın yanına gitti. Ali Koç, Aziz Yıldırım ve ekibini tebrik etti.

Ali Koç'u destekleyen kongre üyeleri, meşalelerle kutlama yapmaya başladı. Bu sırada Ali Koç, tribünleri gezdi.

Sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Ali Koç açılan 11 sandıktan birinci çıkarak 3326 oy alırken, Aziz Yıldırım ise 2416 oy aldı.

4 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 295
Aziz Yıldırım: 270

6 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 348
Aziz Yıldırım: 255

8 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 363
Aziz Yıldırım: 191

13 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 366
Aziz Yıldırım: 244

14 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 380
Aziz Yıldırım: 234

17 numaralı sandık sonucu

Ali Koç: 355
Aziz Yıldırım: 215

18 numaralı sandık sonucu

Ali Koç: 343
Aziz Yıldırım: 204

21 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 347
Aziz Yıldırım: 230

22 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 347
Aziz Yıldırım: 230

30 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 342
Aziz Yıldırım: 210

47 numaralı sandık sonucu:

Ali Koç: 184
Aziz Yıldırım: 133

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