Hayati tehlikesi vardı, ambulans devrildi hayatını kaybetti

Kazada yaralanan ambulans sürücüsü T.K, sağlık çalışanları A.P ve A.H.Ö ile hasta yakını E.G, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fatma Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

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