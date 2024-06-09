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Hayati tehlikesi vardı, ambulans devrildi hayatını kaybetti

Aydın'da devrilen ambulanstaki hasta Fatma Gümüş hayatını kaybetti. Gümüş'ün hayati tehlikesi bulunduğu, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmek istendiği öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 19:09, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 19:10
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Hayati tehlikesi vardı, ambulans devrildi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ambulansın otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 84 yaşındaki hasta yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Fatma Gümüş'ü (84), Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götüren T.K. idaresindeki 09 HG 792 plakalı ambulans, İzmir Bulvarı Kadın Doğum Hastanesi Kavşağında, 35 ABL 331 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fatma Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan ambulans sürücüsü T.K, sağlık çalışanları A.P ve A.H.Ö ile hasta yakını E.G, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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