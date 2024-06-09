Aziz Yıldırım, Ali Koç'u tebrik etti... Yıldırım, Ali Koç'u başkan ilan etti

Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Hakkari'de otomobil Zap Suyu'na uçtu: polis ve öğretmen eşi yaralı
Hakkari'de otomobil Zap Suyu'na uçtu: polis ve öğretmen eşi yaralı
YKS Dezenformasyonuna karşı hukuki süreç başlatıldı
YKS Dezenformasyonuna karşı hukuki süreç başlatıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Kurban pazarlarında son durum: Bakan çok satış yok
Kurban pazarlarında son durum: Bakan çok satış yok
Okul müdürüne zincirli saldırıda gözaltı
Okul müdürüne zincirli saldırıda gözaltı
İki yeni kanun teklifi bu hafta TBMM'ye geliyor
İki yeni kanun teklifi bu hafta TBMM'ye geliyor
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı
YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Otomotivde 'köpük' ortadan kalktı, fiyatlar düşüşe geçti
Otomotivde 'köpük' ortadan kalktı, fiyatlar düşüşe geçti
SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi
SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi
Yeni uygulama yolda! Boş konuttan dahi vergi alınacak
Yeni uygulama yolda! Boş konuttan dahi vergi alınacak
İBB'de 130 binden fazla çalışanın bilgileri çalındı!
İBB'de 130 binden fazla çalışanın bilgileri çalındı!
Uygulama belediyede, denetleme bakanlıkta
Uygulama belediyede, denetleme bakanlıkta
'Torba Kanun'dan sürprizler çıktı! Gelire göre vergi ve fatura
'Torba Kanun'dan sürprizler çıktı! Gelire göre vergi ve fatura
Bakan Fidan tebliğ etti: Dört isme yeni büyükelçilik görevi
Bakan Fidan tebliğ etti: Dört isme yeni büyükelçilik görevi
Biden ve Macron'dan yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü operasyona destek
Biden ve Macron'dan yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü operasyona destek
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayına çıkacaklar
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayına çıkacaklar
Tuva Cihangir Sever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı
Tuva Cihangir Sever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı
Şanlıurfa'da 2 mahalleye kuduz nedeniyle karantina
Şanlıurfa'da 2 mahalleye kuduz nedeniyle karantina
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 94 ölü, 200 yaralı
Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 94 ölü, 200 yaralı
Ankara'da sağanak sele döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı
Ankara'da sağanak sele döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı
Yargıtay'dan tandır cinayeti davasında karar
Yargıtay'dan tandır cinayeti davasında karar
Bakan Tekin: Yepyeni bir müfredatı hayata geçirdik
Bakan Tekin: Yepyeni bir müfredatı hayata geçirdik
Erdoğan: Dezenflasyon sürecine giriyoruz
Erdoğan: Dezenflasyon sürecine giriyoruz
Akşener cephesinden açıklama: Görev teklif edildi mi?
Akşener cephesinden açıklama: Görev teklif edildi mi?
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Ana sayfaHaberler Spor

Aziz Yıldırım, Ali Koç'u tebrik etti... Yıldırım, Ali Koç'u başkan ilan etti

- Genel kurulda resmi sonuçlar açıklanmadan başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye geldi. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: "İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 19:34, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 19:39
Yazdır
Aziz Yıldırım, Ali Koç'u tebrik etti... Yıldırım, Ali Koç'u başkan ilan etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında resmi sonuçlar açıklanmadan başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye gelirken, Koç'u tebrik eden Yıldırım, "İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar." ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimin ardından oyların sayılması sırasında başkan adaylarından Ali Koç tezahüratlar eşliğinde sahaya çıktı.

Bu sırada başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden Savaş Adalet, Ali Koç'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde yer alan isimlerin bulunduğu odaya giderek Yıldırım'la bir araya geldi. Yıldırım ve ekibi, Ali Koç'u tebrik etti.

Bu anların görüntüleri stadyumdaki dev ekranlara yansıtılırken tribünlerde yer alan sarı-lacivertliler "İki başkan el ele, hep beraber tribüne." tezahüratları yaptı. Tribünlerin isteğine kayıtsız kalmayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye geldi.


- Yıldırım: "Elimizden gelen desteği veririz"

Kürsüde kısa bir konuşma yapan Yıldırım, kongreye katılan üyelere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber