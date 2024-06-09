Aziz Yıldırım, Ali Koç'u tebrik etti... Yıldırım, Ali Koç'u başkan ilan etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında resmi sonuçlar açıklanmadan başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye gelirken, Koç'u tebrik eden Yıldırım, "İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar." ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimin ardından oyların sayılması sırasında başkan adaylarından Ali Koç tezahüratlar eşliğinde sahaya çıktı.

Bu sırada başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden Savaş Adalet, Ali Koç'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde yer alan isimlerin bulunduğu odaya giderek Yıldırım'la bir araya geldi. Yıldırım ve ekibi, Ali Koç'u tebrik etti.

Bu anların görüntüleri stadyumdaki dev ekranlara yansıtılırken tribünlerde yer alan sarı-lacivertliler "İki başkan el ele, hep beraber tribüne." tezahüratları yaptı. Tribünlerin isteğine kayıtsız kalmayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye geldi.





- Yıldırım: "Elimizden gelen desteği veririz"



Kürsüde kısa bir konuşma yapan Yıldırım, kongreye katılan üyelere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."