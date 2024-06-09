Fenerbahçe'nin eski sportif dirketörü Comolli ülkesinde tutuklandı

Ligue 1 takımlarından Toulouse'un kulüp başkanlığını yapan Fransız futbol adamı sürpriz bir şekilde tutuklandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilk döneminde sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevini yürüten ve şu anda Ligue 1 takımlarından Toulouse'un kulüp başkanlığını yapan Fransız futbol adamı Damien Comolli, devam eden 'sahte menajer' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Le Parisien'in haberine göre Comolli son olarak PSG'yi çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Christophe Galtier'in evlatlık oğlu John Valovic-Galtier'in de adının karışabileceği 'sahte menajerler' soruşturması kapsamında göz altına alındı.

L'Equipe'in haberine göre Çarşamba günü, sahte spor menajerlerine yönelik bir soruşturma kapsamında futbol dünyasından çok sayıda menajer ve aracı tutuklandı. Bu soruşturmanın merkezinde, Andy Delort'un 2021 yılında OGC Nice'e transferinde rol oynayan John Valovic-Galtier yer alıyor.

Ancak, soruşturmacıların ilgisini çeken başka bir konu daha var. Geçtiğimiz yaz, eski Paris Saint-Germain menajeri Christophe'un bir başka oğlu Jordan Galtier, Toulouse'da Carles Martinez Novell'in yardımcı antrenörlüğüne getirildi. İddiaya göre Toulouse'un başkanı Comolli anlaşmanın bir parçası olarak sahte bir menajer John Valovic-Galtier'i de bu anlaşmaya dahil etti.

Devam eden soruşturma kapsamında dokuz kişi gözaltında tutuluyor. Biri serbest bırakılırken Comolli adli polis tarafından çağrıldı ve bu ay içerisinde yargılanacak.

Tüm bu olayların merkezinde yer alan John Valovic-Galtier ilk olarak Ekim 2023'te mesleğin yasadışı icrasına yönelik bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.