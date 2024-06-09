Eskişehir'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi:10 gözaltı

Eskişehir'de izinsiz gösteri düzenleyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Ulus Anıtı önünde toplandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, LGBT bayrağı açarak sloganlar atan grubun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. İkaza rağmen slogan atıp yürüyüş yapmak isteyen gruba, Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti.

Polis ekiplerince izinsiz gösteri yapmak isteyen 10 kişi, "2911 sayılı kanun" kapsamında gözaltına alındı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.