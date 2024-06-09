Macron, Ulusal Meclisi feshetti! Erken seçim çağrısı yaptı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 22:30, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 22:31
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Erken seçim çağrısı yapmaya karar verdim. Ulusal Meclı.sı. feshedı.yorum" dedi.
Macron, "Avrupa Parlamentosu seçı.m sonuçları hükümetı.m ı.çı.n ı.yı. bı.r sonuç değı.l. 30 Hazı.ran'dan ı.tı.baren yenı. parlamento seçı.mlerı. ı.çı.n çağrıda bulunacağım" diye konuştu.
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