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Beşiktaş'tan Ali Koç mesajı

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak 3. kez başkanlığa seçildi. Beşiktaş, seçimi kazanan Ali Koç için bir tebrik mesajı yayınladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 23:31, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 23:33
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Beşiktaş'tan Ali Koç mesajı

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak 3. kez başkanlığa seçildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, seçimi kazanan Ali Koç için bir tebrik mesajı yayınladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Y. Koç'u tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

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