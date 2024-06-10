10 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Rusya'yı ziyaret edecek.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri kapanış dersine katılacak.

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