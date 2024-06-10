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İadei ziyaretin gündemi yoğun, işte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın CHP lideri Özgür Özel'e iadeiziyarette bulunacak. Görüşme saat 16.00'da başlayacak önemli konular ele alınacak. Erdoğan en son 2006 yılında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti, işte ayrıntılar...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 07:48, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:31
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İadei ziyaretin gündemi yoğun, işte masadaki konular

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyarette bulunacak. CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek görüşme saat 16.00'da başlayacak. Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı, CHP liderine AK Parti Genel Merkezinde ağırlamıştı. İki partiden de yansıyan bilgilere göre görüşme oldukça olumlu havada geçmiş, iki lider bundan sonra önemli konular hakkında görüş alışverişinde bulunma kararı alınmıştı.

BİRÇOK KONU MASADA

Yarın yapılacak görüşmede; siyasette yumuşama, yeni sivil anayasa çalışmaları, Meclis gündemi, emekli ve asgari ücret zammı, gezi tutukluları, Can Atalay meselesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, kayyım, bazı DEM Partili belediye başkanlarının terör iltisakı, yerel yönetimlerin borç yükü, öğretmen atamalarındaki mülakat ve yeni müfredat gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

OTURMA DÜZENİ BELLİ OLDU

Ziyarette oturma düzeni de merak edilenler arasında. CHP Genel Başkanı Özel "Masanın yanında iki koltuk olacak. Cumhurbaşkanı, Türk bayrağı, ben CHP bayrağı tarafında oturacağım. Cumhurbaşkanı geldiği için Türk bayrağında Cumhurbaşkanlığı forsu da olacak. Onu Cumhurbaşkanlığından istedik. Çünkü kanunda yazılmış her şeyi, kanuna uygun bayrak talep ettik" açıklamasında bulunmuştu.

18 YIL SONRA CHP'DE

Öte yandan görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezine yaptığı ilk ziyaret olacak. Erdoğan en son 2006 yılında CHP'nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu.

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