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Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu

Erzincan'ın Kemah ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 51 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 07:57, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 07:58
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Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu

Kemah'a bağlı Oğuz köyünde meydana gelen olayda Orhan Küçükkaya'ya ait koyunlar arazide otlandığı esnada sağanak yağmur etkili oldu.

Şiddetini artıran sağanakla birlikte sürüye yıldırım isabet etti. Çobanın bilgi vermesiyle sürü sahibi olay yerine ulaştı. Yıldırım düşmesi sonucu 51 koyun telef oldu.

Çobanın ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

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