Adana'da 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Adana'da firari hükümlü jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 08:41, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 08:42
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.T'nin Seyhan ilçesinde olduğunu tespit etti.
Kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 yıldır firari olduğu belirtilen H.T'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.T. cezaevine gönderildi.