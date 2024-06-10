MEB proje okullarına yönetici atamaları yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı proje okullarına yönetici atamaları yaptığını açıkladı.
MEB Mart ayında 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje
Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu Yayımlamıştı.
Kılavuz gereği alınan tercihler sonrasında 01 Nisan 2024 tarihinde görevlendirme
sonuçlarını yayımlamış fakat bazı kurumlara görevlendirme yapılmadığı hatta
valiliklere yetki devri yapıldığı görülmüştü. Bu noktadaki sorunları "MEB'de
Proje Okulu Çıkmazı" başlığıyla ele almıştık.
Aradan geçen süre (2 ay ) sonrasında MEB'in proje okullarına yönetici görevlendirmesi(ataması)
yaptığını görevlendirilen okul müdürlerinden öğrenmiş olduk.
Duyuru üzerine başvuru yapanların dahi bilgi sahibi edilmediği bir süreç izlenerek
görevlendirmeler gerçekleştirilmiştir.
Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar