Doğalgaz faturaları için destek geliyor

Mayıs başında sona eren 25 metreküplük doğalgaz desteğinin ardından, yeni bir zam olup olmayacağı merak ediliyordu. Yeni düzenleme ile dar gelirliler, yüksek faturalarla karşı karşıya kalmadan kış aylarını geçirebilecek.

Dar gelirli haneler, doğalgaz faturalarının sadece bir kısmını ödeyecek, kalan kısmı ise devlet tarafından karşılanacak. Örneğin, yüksek gelirli bir haneden 3 bin TL'lik fatura tamamen alınırken, dar gelirli bir haneden sadece yüzde 30'u alınacak, geri kalanı devlet tarafından ödenecek.

Kriterler belirlenecek

Destek kapsamında, gelir gruplarının belirlenmesi için özel bir çalışma yapılacak. Bu çalışmanın detayları ilerleyen günlerde netleşecek.

Show Haber'in haberine göre kullanıcılar, bu desteği "Yetmez ama belli bir katkı sağlamış olur" şeklinde yorumladı.

Bu yeni destek, dar gelirli ailelerin kış aylarında doğal gaz faturalarını ödemekte zorlanmamaları için önemli bir adım olarak görülüyor.