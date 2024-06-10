Dolar 32,39 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2620 32,2630 32,3950 32,3960 Avro 34,9050 34,9060 34,7860 34,7870 Sterlin 41,0870 41.1030 41,2160 41,2340 İsviçre Frangı 35,9870 35,9970 36,1170 36,1380 ANKARA ABD Doları 32,2320 32,3120 32,3650 32,4450 Avro 34,8650 34,9450 34,7460 34,8260 Sterlin 41,0270 41,2370 41,1560 41,3660