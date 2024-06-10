Dolar 32,39 TL'ye yükseldi
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 32,39 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 18:10, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 18:13
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2620
|32,2630
|32,3950
|32,3960
|Avro
|34,9050
|34,9060
|34,7860
|34,7870
|Sterlin
|41,0870
|41.1030
|41,2160
|41,2340
|İsviçre Frangı
|35,9870
|35,9970
|36,1170
|36,1380
|ANKARA
|ABD Doları
|32,2320
|32,3120
|32,3650
|32,4450
|Avro
|34,8650
|34,9450
|34,7460
|34,8260
|Sterlin
|41,0270
|41,2370
|41,1560
|41,3660