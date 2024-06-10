Hazine ve Maliye çiftçinin hububat fiyatlarına da müdahil oldu

Seçim sürecinde maaşlarına zam yapılmayan emekliler büyük bir hayal kırıklığı yaşamış ve sandığa gitmeyerek tepkilerini sert bir şekilde göstermişti.

Yine benzer bir yaklaşımla memurların toplu sözleşmede elde ettikleri haklarda tasarruf tedbirleri kapsamında kısıtlama yoluna giden Hazine ve Maliye Bakanlığı şimdi de çiftçinin hububat fiyatlarına müdahil oldu.

Geçtiğimiz günlerde TMO tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarına ilişkin tepkilerini hem bireysel hem de sivil toplum kuruluşları üzerinden dile getiren çiftçiler alım fiyatlarının güncellemesini istiyor.

Emekli maaşlarıyla başlayan ardından memur ve çiftçi kesimini de hükümete karşı tavır almaya iten tüm bu yaklaşımların arkasından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kemer sıkma politikaları çıkıyor.